В Тверской области за четыре года на благоустройство общественных территорий направили 1,4 млрд рублей

Один из плодов благоустройства - территория в Торопце у мемориала «Самолет». Фото: ПТО

Областное правительство сообщает, что в регионе с 2017 года благоустроено 515 территорий – 267 дворов и 248 общественных пространств.

Это результаты проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в течение прошедших четырех лет на благоустройство дворов и общественных территорий направлено свыше 1,4 млрд рублей, в том числе - 1,2 млрд рублей - это федеральные средства.

В 2020 году в проект заявлены 87 общественных пространств и 26 дворов. На 84 объектах работы завершены, до ноября планируется закончить остальные.

Среди наиболее резонансных проектов этого года – общественная территория в Торопце у мемориала «Самолет», городской парк в Андреаполе, парк у памятника «Паровоз» в Ржеве, парковая зона в Кесовой Горе, площадь у Дворца культуры в Старице, сквер в Фирово, пространства отдыха горожан в Удомле, Оленино, Кувшиново, Осташкове.

По поручению губернатора Игоря Рудени в этом году в 42 муниципальных образованиях также установлено 43 детских игровых площадки.

В 2021 году планируется благоустроить 21 дворовую территорию и 60 общественных пространств в 38 муниципалитетах.