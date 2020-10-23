Кубок города по волейболу разыграют в Твери
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Твери начинаются соревнования за Кубок города по волейболу среди мужских и женских команд. Игры будут проходить с 25 октября по 16 декабря.
Расписание будет составлено после жеребьевки и размещено на сайте Тверской городской федерации волейбола.
К участию в соревнованиях допускаются команды – члены Тверской городской федерации волейбола, подавшие заявки для участия. Количество игроков в технической заявке не более 18 человек.
Финальная игра и награждение победителей состоится 16 декабря.