Кубок города по волейболу разыграют в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери начинаются соревнования за Кубок города по волейболу среди мужских и женских команд. Игры будут проходить с 25 октября по 16 декабря.

Расписание будет составлено после жеребьевки и размещено на сайте Тверской городской федерации волейбола.

К участию в соревнованиях допускаются команды – члены Тверской городской федерации волейбола, подавшие заявки для участия. Количество игроков в технической заявке не более 18 человек.

Финальная игра и награждение победителей состоится 16 декабря.