Житель Тверской области добровольно отказался от 18 гектаров земли

Земли заросли сорняками и кустами Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Управлением Россельхознадзора по Тверской области было проведено обследование сельхозземель в районе деревни Рыково в Ржевском районе.

В ходе обследования установлено, что 18,4 га земли заросли деревьями, кустами и сорняками.

Собственнику было выдано постановление об устранении нарушений.

- Владелец не стал дожидаться мер воздействия со стороны надзорного органа, понуждающих его привести участок в надлежащее состояние, и, оценив свои возможности, откзался от ненужных ему угодий, - сообщили в ведомстве.