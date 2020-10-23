В Твери презентуют книгу о православном боевом искусстве

Книга написана простым и доступным языком Фото: Афиша библиотека им. Горького

25 октября в Твери, в актовом зале библиотеки им. Горького (Свободный переулок, 28) состоится презентация книги руководителя православного историко-этнографического центра "Спас" Дмитрия Баранова "Сказки о Русском Православном Боевом Искусстве "Познай Себя".

Книга будет интересна всем поклонникам боевых искусств, а также интересующимся русской историей и русскими воинским традициями. Она посвящена проблеме исследования традиционного русского воинского искусства в условиях современного общества. Произведение написано простым и доступным языком.

Вход на мероприятие по читательским билетам, ограничение по возрасту 12+. Начало в 15:00.

Посетителям напоминают о необходимости соблюдения масочного режима.