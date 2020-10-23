Ученикам напоминили о безопасности во время школьных каникул в Тверской области

Школьникам напомнили о безопасности во время каникул Фото: УГИБДД России по Тверской области

Автоинспекторы Тверской области напомнили детям о правилах безопасности в осенний период. Профилактическое мероприятие состоялось 23 октября средней школе № 31 города Твери.

Школьникам рассказали о соблюдении Правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и пассажирами транспортных средств. Объяснили необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток, ремней безопасности и детских автокресел при передвижении в автомобиле.

Ребятам напомнили о важности соблюдения требований сигналов светофора и вручили памятки и раскраски по ПДД.