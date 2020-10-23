Доходы населения Тверской области выросли во втором квартале 2020 года

Доход на душу населения в нашем регионе во втором квартале года составил 27092 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тверьстат опубликовал информацию о движении денежных доходов населения Центрального федерального округа, в том числе, Тверской области. Во втором квартале 2020 года, по сравнению с первым кварталом, доходы тверичан выросли.

В большинстве остальных регионов ЦФО наблюдается та же картина. Не повезло только Брянской и Тамбовской областям, где во втором квартале доходы населения, напротив, снизились.

По данным за второе полугодие, самые высокие доходы в ЦФО у жителей Подмосковья. За Московской областью следуют Белгородская и Калужская области. Ниже всех во втором полугодии 2020-го были доходы жителей Тамбовской, Брянской и Костромской областей.

Тверская область по уровню доходов на 10-м месте в ЦФО. Среднедушевой доход (доход на душу населения) в нашем регионе во втором квартале года составил 27092 рубля.