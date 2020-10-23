Пьяных водителей будут ловить на улицах Твери

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области в период с 23 по 25 октября Госавтоинспекция будет проводить профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" с целью выявления водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекторы Тверской области обращаются к жителям региона с просьбой сообщать информацию о водителях-нарушителях.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".