Сплошные проверки автобусов продолжают госавтоинспекторы Тверской области

Госавтоинспекция продолжает сплошные проверки автобусов Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области в рамках мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

За период с 16 по 22 октября проверено 80 автобусов, выявлено 10 нарушений. В частности, водители управляли автотранспортом с неисправностями, угрожающими безопасности пассажиров.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.