В госпиталях Тверской области создают чек-листы на больных коронавирусом

На заседании оперштаба обсудили ситуацию с коронавирусом Фото: ПТО

23 октября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, собравшиеся обсудили кадровое усиление здравоохранения региона, профилактику коронавируса, гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях.

- В медицине наработаны новые механизмы профилактики и лечения в соответствии с актуальными рекомендациями Минздрава России. У нас также есть понимание по мобилизации коечного фонда, поддержанию запаса лекарств, действиям, связанным с оказанием плановой медицинской помощи, – отметил Игорь Руденя.

Уже на следующей неделе в Тверской области планируется запустить новую лабораторию на базе областной клинической больницы. Она позволит увеличить диагностические мощности на 300 тестов в день.

Отдельно обсудили кадровое обеспечение больниц и госпиталей. В решении этой задачи задействованы ТГМУ, профильные колледжи.

Также, на заседании прозвучали предложения по внедрению чек-листов с описанием состояния пациентов с подозрением на коронавирус или выявленным заболеванием. Это повысит качество оказания медицинской помощи.