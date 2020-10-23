С ФК «Тверь» подписал контракт новый игрок, выступавший в Европе

Роман Корховой – рвётся в бой! Фото: официальная группа в соцсетях ФК «Тверь» – ВК/tver_fc.

В тверской футбольной команде Роман Корховой будет играть на позиции защитника под номером 55. Он может выйти на поле за цвета команды Вадим Гаранина уже 25 октября в Коломне на матче с одноимённым клубом. Новому игроку в сентябре исполнилось 20 лет.

Роман Корховой – воспитанник санкт-петербургского футбола. Начал карьеру в команде «Невский фронт», а два предыдущих сезона Роман играл в Сербии за белградский ФК «Синджелич». Такую информацию даёт пресс-служба тверского футбольного клуба.

– Добро пожаловать, Роман! – приветствуют члены ФК «Тверь» новичка.