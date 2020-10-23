Военный комендант накажет ефрейтора за употребление наркотических средств в Тверской области

Наказание виновнику определит военный комендант Фото: архив "КП"

Тверской гарнизонный военный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ефрейтора, проходящего службу в одной из воинских частей Твери. Молодой человек обвиняется в употреблении наркотических средств без назначения врача.

Установлено, что солдат находился в командировке. По прибытии его направили на медицинское освидетельствование и в моче обнаружили следы наркотических веществ. Вину в их употреблении солдат не признал, но не стал скрывать, что пил алкоголь и успокоительные препараты.

По итогам судебного заседания материалы в отношении военнослужащего были переданы на рассмотрение военному коменданту. Виновника ждет дисциплинарное наказание.

Постановление вступило в законную силу.