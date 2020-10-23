В автобусах Твери бесплатно раздадут еще около 9000 масок

В общественных автобусах Твери продолжается акция бесплатной раздачи масок. Фото: ПТО

Напомним, что с 12 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе введен обязательный масочный режим. Однако в Твери в синих автобусах можно легко встретить людей, которые им пренебрегают. На этом фоне перевозчик «Верхневолжское АТП» и компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» продолжают бесплатно снабжать масками пассажиров общественного транспорта.

С 15 октября пассажирам тверских автобусов уже раздали 7000 масок. С 23 октября планируется раздать ещё 9000.

Как отметил накануне в прямом эфире губернатор Игорь Руденя, подобные акции - это пример ответственной социальной позиции.

Губернатор при этом призвал жителей и гостей Тверской области, обязательно соблюдать меры профилактики.

Маски будут раздавать контролёры «Транспорт Верхневолжья» в автобусах в черте города.

Также Верхневолжским АТП выполняются необходимые санитарные меры по обеззараживанию транспорта. Ежедневно все автобусы перед выходом на линию проходят усиленную дезинфекцию.