Прокуратура защитила права пенсионерки в Тверской области

Женщине незаконно начисляли плату за содержание жилого помещения Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Весьегонского муниципального округа обратилась 68-летняя местная жительница. Женщина пожаловалась на незаконные начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Установлено, что ООО "Айтек" с 1 июня 2019 года не осуществляет управление многоквартирным жилым домом, в котором проживает заявительница, но начислила платежи за содержание и ремонт жилых помещений за июнь-сентябрь 2019 года.

Требование прокурора о признании действий УК незаконными рассмотрено и удовлетворено.

- Решение суда обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. Судебной коллегией Тверского областного суда оно оставлено без изменения, - сообщили в прокуратуре.

Нарушения устранены.