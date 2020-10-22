В нескольких деревнях Тверской области установили детские площадки

Проекты реализованы при финансовой поддержке областного правительства, а также на средства муниципалитетов и местных жителей Фото: ПТО

В Сандовском муниципальном округе Тверской области в нескольких деревнях: Топалки, Нивицы, Щербово, Кресты, селах Старое Сандово и Ладожское, станции Топорово - появились детские площадки и уличные тренажеры.

Их установили по Программе поддержки местных инициатив. Проекты реализованы при финансовой поддержке областного правительства, а также на средства муниципалитетов и местных жителей.

- По этой программе в Тверской области накоплен богатый позитивный опыт, есть немало по-настоящему серьезных достижений, которыми можно гордиться. ППМИ зарекомендовала себя как оперативный и действенный способ решения актуальных вопросов развития территорий, – считает губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2020 году в регионе реализуется 266 проектов ППМИ.