В Тверской области стартовала акция "Сообщи, где торгуют смертью!" Фото: Татьяна Коркина

В Тверской области стартовал второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!". Он продлится до 30 октября.

Цель акции - информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности.

Граждане, обладающие информацией о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлений, могут сообщить о них по телефонам: 8(4822) 52-26-00 (дежурная часть УМВД России по Тверской области), 8(4822) 42-23-10 (дежурная часть УМВД России по городу Твери) или 102.

Получить консультацию по вопросам диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией жители Тверской области могут по телефонам: 8 (4822) 72-13-40 (консультации проводят специалисты ГБУЗ "Тверской областной клинический наркологический диспансер").