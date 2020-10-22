УК задолжала почти 300 тысяч рублей за электричество в Тверской области

Управляющая компания задолжала поставщикам электроэнергии почти 300 тысяч рублей в Тверской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Белый муниципальное унитарное предприятие, которое занимается управлением многоквартирными домами, за апрель и май задолжала ресурсоснабжающей компании за электричество почти 300 тысяч рублей. При этом УК не требует, чтобы жильцы, у которых есть долги за ресурсы, платили по счетам.

Сумма долга УК превышает нормативы и является нарушением закона. Прокурор Бельского района возбудил административное дело, по которому МУПу назначили штраф на сумму 150 тысяч рублей.

Сейчас через суд будут взыскивать долги с жителей многоквартирных домов. Также пресекают случаи, когда электричество потребляют без учёта.

Ситуацию с задолженностью контролирует районная прокуратура.