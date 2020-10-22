В Тверской области женщины в декрете могут получить бесплатную профессию

Мастер по маникюру - одна из самых востребованных профессий у женщин в декрете Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области неработающие мамы с детьми дошкольного возраста и женщины в декрете в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" могут получить бесплатное образование или повысить квалификацию. Центры занятости объявили набор на 2021 год.

- Работа по созданию условий для демографического роста в Тверской области является основным приоритетом для всех органов государственной власти и местного самоуправления, – отметил губернатор Игорь Руденя.

На сегодяшний день в Тверской области 48 образовательных организаций предлагают более 400 программ обучения. В 2020 году выдано 233 образовательных сертификата на переобучение.

Наибольшей популярностью пользуются профессии: торговый агент, мастер по маникюру, кладовщик, медицинский регистратор, оператор ЭВМ, парикмахер, портной, продавец продовольственных товаров и водитель автомобиля.