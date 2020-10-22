Мужчина и женщина украли у жительницы Твери дорогие украшения

Ущерб составил 170 тысяч рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась 54-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что неизвестные разбили окно, проникли в ее квартиру в доме на улице Лукина и похитили ювелирные украшения и бытовую технику на сумму 170 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями и участковым установлено, что злоумышленник действовал не один.
Под подозрение попали двое жителей Тверской области 34 и 37 лет - мужчина и женщина. Фигуранты сознались в содеянном и выдали имущество.
За кражу им грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.