Мужчина и женщина украли у жительницы Твери дорогие украшения

Ущерб составил 170 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 54-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что неизвестные разбили окно, проникли в ее квартиру в доме на улице Лукина и похитили ювелирные украшения и бытовую технику на сумму 170 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями и участковым установлено, что злоумышленник действовал не один.

Под подозрение попали двое жителей Тверской области 34 и 37 лет - мужчина и женщина. Фигуранты сознались в содеянном и выдали имущество.

За кражу им грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.