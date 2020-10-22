Тверские антимонопольщики возбудили дело на "самую лучшую" автошколу

От штрафа теперь уехать будет нелегко. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Тверские антимонопольщики (региональное управление Федеральной антимонопольной службы) возбудили дело на автошколу, работающую в одном из райцентров Тверской области.

Автошкола рекламировала себя в соцсетях. В рекламных постах значилось, что это "самая лучшая автошкола в Вышнем Волочке".

-В рекламе не был указан критерий, по которому осуществляется сравнение с другими автошколами, - отмечают в антимонопольной службе.

Специалисты говорят, что подобная формулировка нарушает пункт 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В данном пункте закона сказано, что реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах товара или услуги перед аналогичными, но реализующимися другими продавцами, считается недостоверной.

За недостоверную рекламу автошколе грозит штраф. Согласно административному кодексу, штраф для граждан может быть 2 - 2,5 тысячи рублей; для должностных лиц - от 4 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.