В Тверской области 21 многодетная семья поборется за автомобиль

В регионе организован конкурс для многодетных семей, имеющих личные подсобные хозяйства. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Верхневолжье определены финалисты конкурса «Лучшее семейное подворье». Он проводится впервые в рамках реализации в регионе нацпроекта «Демография».

Губернатор Игорь Руденя уверен, что подобные конкурсы могут способствовать популяризации института семьи в Тверской области.

Отметим, что победителей ждет приличная награда. За первое место дают пассажирский микроавтобус, за второе - легковушку, а за третье - комплект бытовой техники и инструментов

К конкурсу допускались лишь те семьи, где все являются гражданами России и проживают в Тверской области не менее 5 лет. Подворья оценивались по наличию домашнего скота, хороших огородов, построек и обрабатывающей сельхозтехники.

Финальный этап конкурса продлится до 15 ноября. На победу претендует 21 семья.

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