Пьем несладкий чай: сахар существенно подорожал в Тверской области

Цены, вы куда? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плохие новости для любителей почаевничать, да с сахарком: за последнюю отчетную неделю, с 13 по 19 октября 2020 года, в Тверской области больше всего подорожал сахар-песок - на 4,9%.

За килограмм сахара в магазинах в среднем просят 42,65 рубля. А вот черный чай, напротив, скинул в цене 2,1%. Сто граммов байхового сегодня стоят примерно 102,3 рубля.

Выросли в цене также: репчатый лук (+3,8%), куриные яйца (+3,7%), яблоки (+3,5%), маргарин (+2,9%), мороженая рыба (+2,6%) и детские консервы из мяса (+2,5%).

Подешевели же более всего шоколадные конфеты (-4,8%), морковь (-4,5%), белокочанная капуста (-3,2%) и вермишель (-3,2%). Немного скинули в цене также рис (-2,8%), стерилизованное молоко (-2,7) и карамель (-2,1%).