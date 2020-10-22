Солисты тверского дуэта "Витамин Б" заразились коронавирусом

Илья и Анастасия Быковы находятся на карантине из-за коронавируса Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Солисты тверского дуэта "Витамин Б" Илья и Анастасия Быковы заразились коронавирусом. Первым недомогание почувствовал певец. 17 октября у Ильи пропало обоняние и повысилась температура. Вслед за ним на плохое самочувствие пожаловалась Анастасия.

Ребята получили рекомендации медиков по телефону, а на следующий день пришел участковый врач и назначил лечение.

- Ещё вчера и позавчера я не мог сделать глубокий вдох и постоянно не хватало воздуха, но своевременное обращение за помощью дало свои результаты. Сейчас я выполняю все процедуры и уже сегодня гораздо легче, хотя температура пока держится и отсутствуют запахи, - расскаал Илья Быков на своей странице в соцсети.

Компьютерная томография выявила у Ильи небольшое поражение легких, у Насти болезнь протекает легче.

Молодые люди не знают, где могли подхватить инфекцию, так как соблюдают все рекомендованные меры профилактики.

- Мы заражаемся от своей безответственности, соблюдайте карантин! Жизнь важнее денег. Работы всем хватит! Берегите себя и будьте здоровы! - пожелал подписчикам Илья.