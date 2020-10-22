Жителя Твери будут судить за организацию наркопритона

Мужчину будут судить за сбыт наркотиков и организацию притона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед судом предстанет 39-летний житель Твери. Установлено, что весной 2020 года он сбыл наркотическое средство на остановке "Комсомольская площадь" в Пролетарском районе. Однако, его действия были пресечены.

Также, известно, что обвиняемый предоставлял свою квартиру на Мигаловской набережной для употребления наркотиков другим гражданам.

Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 232 УК РФ с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд.