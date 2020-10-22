В Тверской области завершён ремонт участка еще одной автотрассы

До 2023 года автодорогу «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино должны отремонтировать полностью. Фото: ПТО

В регионе отремонтировали еще один участок дороги «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино

Первый отрезок трассы (в Пеновском районе) протяженностью в 17,77 км привели в порядок в прошлом году по региональной программе.

В этом году ремонт второго участка делали уже по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дирекция территориального дорожного фонда на три года заключила госконтракт с подрядной организацией АО «АБЗ-Дорстрой» на сумму 1,2 млрд рублей.

С 2020 по 2022 годы подрядчик должен привести в нормативное состояние оставшиеся 80 км автодороги.

За 2020-й отремонтировано уже 33,3 км трассы (в Осташковском городском округе, Пеновском районе и Андреапольском муниципальном округе).

Напомним, что за прошедшие четыре года в Тверской области отремонтировано около 1900 километров магистралей.

- Наша задача - максимально используя возможности федеральных проектов и программ, поэтапно наращивать объемы дорожного ремонта и строительства, – считает губернатор Игорь Руденя.