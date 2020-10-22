Бывшего главу Конаково подозревают в растрате трех миллионов рублей в Тверской области

В Тверской области чиновника подозревают в растрате трех миллионов рублей. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи города Конаково возбудили уголовное дело в отношении экс-временно исполняющего полномочия главы районного центра Максима Ли по поводу того, что чиновник потратил инвестиции не на цели, указанные в документах. По версии следствия, чиновник заключил договор с директором коммерческой фирмы о строительстве дороги. Но финансы направил на решение других задач.

Установлено, что в мае в бюджет Конаково поступил 10 миллионов рублей инвестиций, которые должны были вложить в дорогу от улицы Пригородная в районе Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб». Но деньги, по распоряжению врип главы города, пошли на погашение кредитов, расчеты по муниципальным контрактам, зарплаты местной администрации и другие сторонние цели.

Всего на это потратили более трех миллионов рублей.

Конаковские следователи и сотрудники прокуратуры проводят проверку всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.