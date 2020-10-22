У популярной лужи в Осташкове Тверской области появился Инстаграм

У лужи появился аккаунт в соцсети Фото: instagram.com/luzha_v_mikraone

У огромной лужи, которая разлилась на улице Микрорайон в Осташкове, появился свой аккаунт в Инстаграм.

- Я роскошная многолетняя лужа по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Микрорайон 10 - 4. и это мой инстаграм. Здесь будут истории и фото, - представилась лужа подписчикам.

По указанному адресу лужа существует много лет. Фактически она занимает весь тротуар, а во время дождей разливается так, что жители окрестных домов не могут выйти из подъезда, не промочив ноги. Но ликвидировать лужу пока не спешат. Чиновники называют ее "локальным подтоплением" и пока лишь обещают принять меры.

В аккаунте лужа сообщает, что подписалась на главу местной администрации в Инстаграм, но в друзья он ее не принял и даже заблокировал.

- Наверное, подумал, что если он не будет на меня смотреть, то и меня не будет, - отмечает лужа и продожает делиться с подписчиками своими историями и фотографиями.

Жители Осташкова охотно дружат с лужей в сети. У нее уже 275 подписчиков.