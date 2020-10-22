Уголовное дело ржевской ОПГ тверские судьи вернули Генпрокурору РФ

Уголовное дело ржевской ОПГ вернули в прокуратуру Фото: архив "КП"

Постановлением Заволжского районного суда Твери от 21 октября 2020 года уголовное дело по обвинению 37 граждан, являющихся участниками ржевской преступной группировки, возвращено Генеральному прокурору РФ.

- Для устранения препятствий его рассмотрения судом, - уточняет пресс-служба суда.

Первое заседание по громкому уголовному делу состоялось в минувший понедельник, 19 октября. Из-за большого количества участников - 37 подсудимых, адвокаты, родственники, судьи, прокуроры - для заседания переоборудовали актовый зал Калининского районного суда Твери.

Напомним, ржевская банда в течение двух лет, с 2017 года, грабила товарные поезда в Зубцовском районе. Участников обвиняют в 13 эпизодах имущественных краж. Общий ущерб составил около 40 млн. рублей.

Дерзких грабителей задержали в августе 2018-го. Следствие длилось два года. В настоящее время 25 подсудимых содержатся под стражей, в отношении остальных избраны более мягкие меры пресечения.