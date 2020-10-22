45 человек заразились коронавирусом в Твери 22 октября

В Тверской области подтверждено 120 новых случаев Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 22 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом, 45 заболевших – в Твери.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 8331 случай заболевания COVID-19.

3053 (+74) человек находятся под наблюдением медиков.

4982 (+43) выздоровели.

296 (+3 за сутки) умерли.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2826 (+45)

Конаковский район 620 (+13)

Кимры 607 (+6)

Ржев 585 (+5)

Торжок 400

Калининский район 379 (+5)

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.