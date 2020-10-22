Прокуратура настаивает на обустройстве тротуаров в поселке Крупской в Твери

Прокуратура через суд добилась устранения нарушений Фото: архив "КП"

В прокуратуру Московского района Твери обратились жители поселка им. Крупской. Граждане выразили недовольство отсутствием тротуаров на улицах Тургенева, Линейной, Луговой, Конечной, Южной.

Прокуратура провела проверку и установила, что отсутствие тротуаров создает угрозу жизни и здоровью населения и является нарушением закона.

Через суд прокурор потребовал у администрации Твери и Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта устранения выявленных нарушений. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.