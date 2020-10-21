Сова попала в реабилитационный центр после ДТП в Тверской области

Аппетит у новой постоялицы отменный Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Очередного пернатого постояльца доставили в реабилитационный центр диких животных "Ромашка" 19 октября.

Порхая перед машиной, сова попала в ДТП в Тверской области. Птице повезло. Водитель успел сбавить скорость, поэтому столкновение было не сильным.

- Люди подобрали птицу, отвезли к ветеринару, который не нашел у совы каких-либо значимых повреждений, - сообщили работники центра в соцсети и добавили, что мышей "охотница" ест с большим удовольствием.

Неделю сова будет находиться под наблюдением специалистов, а потом отправится на свободу.