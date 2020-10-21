Жительница Твери лишилась велосипеда, оставленного в подъезде

Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 34-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что ночью из подъезда ее дома неизвестный похитил велосипед. Ущерб составил 15 000 рублей.

Со слов заявительницы правоохранители составили описание пропавшего имущества, обследовали места возможного сбыта краденого.

Подозреваемый был разыскан и задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Калининского района. Мужчина рассказал, что велосипед продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.