В Твери задержали "закладчика" с крупной партией наркотиков

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области во дворе одного из домов в Московском районе Твери был задержан безработный 20-летний житель Средней Азии. У подозреваемого изъято 10 граммов наркотического вещества. Это подтвердила проведенная экспертиза.

Наркотик молодой человек собирался сбывать путем "закладок". Выяснилось, что он делал их и ранее на территории Центрального района.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. За сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.