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Происшествия

Женщина подожгла вагончик с имуществом бывшего супруга в Тверской области

Злоумышленницу задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За поджог женщине грозит пять лет тюрьмы

За поджог женщине грозит пять лет тюрьмы

Фото: Мария ОСИПОВА

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 40-летний житель Калининского района. Мужчина сообщил, что в СНТ "Весна" кто-то поджег вагончик с его имуществом. Пламя полностью уничтожило строение. Ущерб составил более 250 тыс. рублей.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и установили, что причиной ЧП стал поджог. Злоумышленницей оказалась 41-летняя бывшая супруга потерпевшего.

Женщина рассказала, что подожгла вагончик, пока бывшего супруга не было дома, и скрылась. Мотивом преступления послужил бракоразводный процесс и раздел имущества.

По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

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