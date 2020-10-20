В правительстве Тверской области обсудили антитеррорестическую защищенность энергообъектов региона

Губернатор Игорь Руденя 20 октября созвал антитеррористическую комиссию Тверской области. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 20 октября созвал антитеррористическую комиссию Тверской области.

В центре внимания были вопросы защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Верхневолжья.

Игорь Руденя подчеркнул – в регионе необходимо обеспечить максимальную защиту стратегических объектов энергетики от террористической угрозы и возникновения ЧС.

В Верхневолжье расположены Калининская АЭС и Конаковская ГРЭС, тепловые электростанции и более 1200 км тепловых сетей.

Кроме того, Тверская область является одной из крупнейших в ЦФО по протяженности линий электропередачи, по территории региона также проходят магистральные газопроводы.

Участники заседания обсудили вопросы обеспечения объектов ТЭК паспортами безопасности, реализации плана проверок и другие темы.

Напомним, что 2 октября в регионе прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Были отработаны действия различных госструктур и силовиков по противодействию попытке террористов захватить и вывести из строя стратегически важные объекты инфраструктуры.