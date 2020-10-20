В Твери спасатели снова тушат здание заброшенной химбазы
Фото: Ольга Крыльцова
Возгорание в заброшенном здании на Петербургском шоссе, 4а произошло вечером, 20 октября.
- На месте работают три пожарных отделения, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.
Пострадавших нет. Площадь возгорания не уточняется.
Напомним, что кирпичное строение горит регулярно. 10 октября огнем была охвачена площадь в 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекались более 25 сотрудников городских пожарных расчетов и 10 единиц техники.