В Твери спасатели снова тушат здание заброшенной химбазы Фото: Ольга Крыльцова

Возгорание в заброшенном здании на Петербургском шоссе, 4а произошло вечером, 20 октября.

- На месте работают три пожарных отделения, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадавших нет. Площадь возгорания не уточняется.

Напомним, что кирпичное строение горит регулярно. 10 октября огнем была охвачена площадь в 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекались более 25 сотрудников городских пожарных расчетов и 10 единиц техники.