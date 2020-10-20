Момент смертельного ДТП с пешеходом в Твери попал на видео

Пешеход скончался на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 20 октября около 14:20 дня на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склизкова в Твери.

Водитель автомобиля "Газель" на регулируемом пешеходном переходе сбил 88-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионер скончался на месте происшествия.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучаются имеющиеся видеозаписи, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения на пешеходных переходах.