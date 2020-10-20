В Тверской области ученым будут вручать премию губернатора

О введении в регионе премии для ученых губернатор заговорил еще в феврале после встречи с тверскими деятелями науки. Фото: ПТО

Поручение об утверждение этой премии губернатор Игорь Руденя дал еще в феврале этого года по итогам встречи с тверскими представителями науки.

И вот свершилось. 20 октября решение о введении премии принято на заседании областного правительства.

- Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы, - сказал на заседании Игорь Руденя.

Утверждено четыре номинации премии по четверым направлениям: техника и технологии, медицинские науки, естественные и точные науки, сельскохозяйственные науки, гуманитарные и социальные науки.

Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс., в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место - 150 тыс. рублей, за второе - 200 тыс., за первое - 250 тыс.

Заявки на присуждение премии будет принимать Минэкономразвития региона. Определять лауреатов - Координационный совет по научной политике. Туда входят представители исполнительной и законодательной власти региона, вузов, Тверского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, регионального Фонда развития промышленности, молодые учёные.

Первые получатели новой награды будут определены уже до конца 2020 года.