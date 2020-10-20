Зараженные персики нашли на прилавках магазинов в Твери

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели фитосанитарный мониторинг плодоовощной продукции в магазинах Твери.

В ходе проверки в одном из гипермаркетов вывлены турецкие персики, зараженные возбудителем бурой монилиозной гнили.

Исследование проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Бурая монилиозная гниль - опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в Европейских странах (Австралия, Африка, Азия, Япония, Европа), в том числе граничащих с Россией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия), - уточняют в Россельхознадзоре. - Один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах. В итоге фрукты теряют товарный вид и вкус.

Партии товара сняты с реализации.