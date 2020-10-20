Конкурсы «Человек года» и «Лучший социальный проект» стартуют в Тверской области

В Тверской области начинаются конкурсы «Человек года» и «Лучший социальный проект». Фото: ПТО.

Любой житель Тверской области может подать заявку на присуждение ему звания «Человек года» или на то, чтобы его соцпроект признали лучшим. Заявиться нужно с 20 октября по 20 ноября. Документы необходимо отнести в аппарат региональной Общественной палаты по адресу улица Советская, дом 23 в Твери.

Инициатива может исходить как от отдельно взятого гражданина, так и от коллектива. Главное, чтобы достижения оценили как «весомые».

«Человеком года» тверичанин может быть признан за профессиональные достижения, бескорыстное служение обществу и общественную деятельность. Награда «Лучший социальный проект года» присуждается за развитие институтов гражданского общества, за благоустройство территории, за защиту прав и свобод человека, за экологические проекты, меценатство и так далее.

Также в 2020 году учредили отдельную специальную номинацию, вне конкурсов – «За самоотверженный труд в условиях пандемии».

Результаты объявят 29 января в День образования Тверской области. Подробности на сайте Общественной палаты региона.