Санаторий в Тверской области оштрафовали за нарушение профилактики коронавируса

Коронавирусом заразились сотрудники санатория и постоялец Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Санитарно-эпидемиологическое расследования было проведено Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в отношении санатория "Карачарово". Установлено, что в учреждении коронавирусом заболели шесть работников и один постоялец.

При этом об инфекционном заболевании медицинского работника санатория извещено не было, заболевших не изолировали, качественное обеззараживание воздуха в помещениях не производили.

Протокол об административном правонарушении рассмотрел Конаковский городской суд.

В судебном заседании защитник ответчика вину признал и сообщил, что в настоящее время нарушения устранены, контроль усилен.

- Постановлением Конаковского городского суда Тверской области акционерное общество Санаторий "Карачарово" признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе суда.