Санаторий в Тверской области оштрафовали за нарушение профилактики коронавируса

Коронавирусом заразились сотрудники санатория и постоялец
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Санитарно-эпидемиологическое расследования было проведено Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в отношении санатория "Карачарово". Установлено, что в учреждении коронавирусом заболели шесть работников и один постоялец.
При этом об инфекционном заболевании медицинского работника санатория извещено не было, заболевших не изолировали, качественное обеззараживание воздуха в помещениях не производили.
Протокол об административном правонарушении рассмотрел Конаковский городской суд.
В судебном заседании защитник ответчика вину признал и сообщил, что в настоящее время нарушения устранены, контроль усилен.
- Постановлением Конаковского городского суда Тверской области акционерное общество Санаторий "Карачарово" признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе суда.