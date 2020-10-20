В Твери привлечены к ответственности 15 пьяных водителей

В Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: Евгения ГУСЕВА

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое проходило в регионе с 16 по 18 октября.

За время рейда сотрудниками ГИБДД 61 водитель был привлечен к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери - 15 водителей.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей Верхневолжья исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о таких фактах по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).