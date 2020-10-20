42 человека заразились коронавирусом в Твери 20 октября

В регионе подтверждено 109 случаев коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 20 октября 2020 года в регионе подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, 42 заболевших – в Твери.

Всего на утро 20 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 8097 случаев заболевания COVID-19.

2907 человек изолированы.

4901 (+36) выздоровели.

289 (+4 за сутки) умерли.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 275 (+42)

Конаковский район 604 (+18)

Кимры 601 (+2)

Ржев 572 (+1)

Торжок 388 (+12)

Калининский район 371 (+3)

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.