42 человека заразились коронавирусом в Твери 20 октября

В регионе подтверждено 109 случаев коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на утро 20 октября 2020 года в регионе подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, 42 заболевших – в Твери.
Всего на утро 20 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 8097 случаев заболевания COVID-19.
2907 человек изолированы.
4901 (+36) выздоровели.
289 (+4 за сутки) умерли.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 275 (+42)
Конаковский район 604 (+18)
Кимры 601 (+2)
Ржев 572 (+1)
Торжок 388 (+12)
Калининский район 371 (+3)
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО