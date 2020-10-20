Лингвострановедческий клуб «Анефра» празднует в Твери свое 35-летие

Неизменный интерес участников "Анефры" – культура стран изучаемых языков. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Тверской лингвострановедческий клуб «Анефра» празднует свое 35-летие. Юбилейное заседание клуба состоится 23 октября.

Лингвострановедческий клуб был создан в 1985-м году. Его интересное название – аббревиатура от слов АНглийский, НЕмецкий и ФРАнцузский. В 1989 году «Анефра» смогла установить дружеские связи с обществом Эриха Марии Ремарка из Оснабрюка. Сегодня клуб – организация, объединяющая людей разных возрастов и профессий. Их неизменный интерес – культура стран изучаемых языков.

Свой 35-летний юбилей «Анефра» отпразднует торжественным заседанием в библиотеке имени Горького. О входе на заседание можно узнать по телефону: 8 (4822) 34-77-26.