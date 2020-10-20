Гололед и летняя резина стали причиной массового ДТП под Тверью

ДТП на М-10 под Тверью Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Виталий Тювилёв (скрин видео)

Массовое ДТП произошло на трассе М-10 "Россия", на автомобильной развязке под Тверью.

На участке окружной дороги, по сообщению очевидцев в группе "Подслушано у водителей. Тверь", столкнулись пять автомобилей.

Один из водителей на скользкой дороге при повороте не справился с управлением. Еще несколько автомобилей врезались в ограждение.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее УГИБДД России по Тверской области предупреждало водителей, что в связи с погодными условиями и возможным гололедом, автовладельцам стоит сменить летнюю резину на зимнюю во избежание дорожно-транспортных происшествий.