Из-за долгов управляющей компании жители Максатихи в Тверской области остались без отопления

Теплоснабжение в жилом фонде и социальных объектах поселка восстановлено Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Долг за электроэнергию в сумме более 26 млн рублей образовался у ООО Управляющая компания "МТК" перед энергетиками. Из-за долгов в мае 2020 года на объекты теплоснабжения было введено полное ограничение поставки электроэнергии.

К началу отопительного сезона долг остался не погашенным, подача электроэнергии на котельные не возобновлена. Ряд домов и соцобъектов в Максатихе остался без отопления.

В защиту прав граждан выступил прокурор и направил в суд ходатайство с предписанием ресурсоснабжающей организации начать поставку электроэнергии, которое суд удовлетворил.

Теплоснабжение в жилом фонде и социальных объектах поселка обеспечено.