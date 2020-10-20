В Тверской области муниципальное предприятие задолжало зарплату работникам

Шести работникам задолжали зарплату за август Фото: Мария ЛЕНЦ

Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку и выявила, муниципальное унитарное предприятие "Красный Луч" нарушило требования трудоого законодательства.

Установлено, что шести работникам за август 2020 года не выплачена заработная плата. Долг составил более 75 тыс. рублей.

По факту выявленных нарушений межрайонным прокурором руководителю учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.