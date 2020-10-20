Сын украл у матери альбомы с юбилейными монетами и ювелирные украшения в Тверской области

Похищенные ценности злоумышленник успел сбыть Фото: Анна КОЛГАНОВА

В полицию обратилась 62-летняя жительница Осташкова. Женщина сообщила, что из ее комнаты была совершена кража ценных вещей. Злоумышленник забрал пять альбомов с юбилейными монетами, рыболовные снасти и ювелирные украшения. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.

На месте происшествия криминалисты изъяли следы рук предполагаемого преступника.

В ходе розыска полицейские установили, что к краже мог быть причастен ранее неоднократно судимый 37-летний сын заявительницы. Фигуранта задержали. Похищенные ценности он успел сбыть.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.