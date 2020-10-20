В Твери автомобиль такси попал в ДТП

ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Татьяна Фадина

Авария произошла утром, 20 октября, на Волоколамском проспекте в Твери.

Как сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети, водитель автомобиля "Рено", принадлежащего одному из агрегаторов такси, стал участником ДТП. Он врезался в "УАЗ", водитель которого от удара протаранил стоящий впереди автобус.

По словам проезжающих водителей, в такси не было пассажиров. Пострадал водитель "Рено".

Движение на участке затруднено. Информация уточняется.