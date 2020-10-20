В Тверской области сгорел жилой дом

Жилой дом тушили утром в Тверской области Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Васильевское Михайловского сельского поселения Калининского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 5:13 утра 20 октября.

На место ЧП убыли ПСЧ-72, СПСЧ по Тверской области, ИК-10. По прибытии установлено, что горит одноэтажное строение площадью 9х6 метров.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадавших нет.