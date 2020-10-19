Мать и сын ограбили беспомощную пенсионерку в Тверской области

Полицейские задержали двух грабителей

Жертвой преступления стала 83-летняя жительница Кашина. Потерпевшая сообщила, что проснулась от шума и увидела, как в её дом через окно проникли двое неизвестных. Злоумышленники воспользовались беспомощным состоянием пожилой женщины и забрали у нее деньги и мобильный телефон. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.

Потерпевшая смогла описать полицейским подозреваемых в грабеже. На поиск были ориентированы сотрудники уголовного розыска. Злоумышленников задержали. Ими оказались неработающие ранее судимые жители города Кимры - 47-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Имущество мать и сын успели реализовать. Фигуранты задержаны. По статье "Грабеж" им грозит до семи лет лишения свободы.